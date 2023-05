'Belg dit jaar niet goed genoeg voor Challenger Pro League, nu op weg naar Feyenoord'

Amper vijf wedstrijden speelde hij in de Challenger Pro League dit seizoen. Nu lijkt hij zo goed als rond met Feyenoord.

Feyenoord is druk bezig om Antef Tsoungui over te nemen van Brighton & Hove Albion. De deal zou zo goed als rond zijn en gebeuren op transfervrije basis.

In 2021 maakte de centrale verdediger zijn debuut in de Premier League, maar ondertussen liep het helemaal niet zoals iedereen het voor hem verwacht had.

Dit seizoen werd hij nog uitgeleend aan Lommel SK in de Challenger Pro League, maar ook daar lukte het niet. Tsoungui speelde slechts vijf keer mee bij Lommel en werd eind maart teruggestuurd naar Brighton. Dat kan je nalezen in dit artikel.

Volgend seizoen zou hij dus aan de slag gaan bij de kersverse kampioen van Nederland. Het is uitkijken of onze landgenoot daar wel potten kan breken.