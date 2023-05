Gent 'best of the rest'? Hein Vanhaezebrouck komt met pittige waarschuwing voor laatste drie wedstrijden

De kaarten lijken geschud in play-off 2. Dit loopt voor KAA Gent toch niet meer mis? Hein Vanhaezebrouck blijft voorlopig rustig.

"Of het volgende week beslist is? Het zal nog één, nog twee of nog drie wedstrijden duren", aldus Vanhaezebrouck na de zege bij Cercle Brugge.

Het gelijkspel tussen Westerlo en Standard speelde wel nog meer in de kaarten van de Buffalo's. De kloof met Standard is nu zeven punten en met Cercle Brugge acht.

© photonews

Doordat de Rouches er een half puntje bij kregen voor de play-offs, kan Gent enkel nog het Europees ticket mislopen als ze zelfs drie keer verliezen en Standard of Cercle Brugge drie keer wint.

De uitdagers beseffen dat het heel lastig zal worden, maar bij de Buffalo's willen ze in eerste instantie de eindzege in play-off 2 veiligstellen.

Veiligstellen

"Cercle Brugge zal revanche willen nemen en ons proberen te kloppen, dus we moeten de lijn van de wedstrijd op Jan Breydel gaan doorzetten. We willen ook thuis een resultaat neerzetten."

"Wij best of the rest? Bwa, we zijn er nog niet. Er zijn nog drie wedstrijden, ook al deden we het al drie keer goed."