Marc Coucke geeft vreemde antwoorden over vraag naar de kapitaalsverhoging bij Anderlecht

RSC Anderlecht wil een nieuwe kapitaalsverhoging doorvoeren. Al lijkt het niet helemaal zeker of die er wel komt.

De geruchtenstroom over de kapitaalsverhogingen bij RSC Anderlecht blijft maar gaan. Zo zou de vorige kapitaalsverhoging nog niet in orde zijn en heeft voorzitter Wouter Vandenhaute al nog een nieuwe beloofd.

HUMO vroeg eigenaar Marc Coucke via Whatsapp de nodige uitleg over de zaak. Over de twee genoemde zaken was Coucke heel erg duidelijk. “De resterende stukken van de vorige kapitaalverhoging zijn recent volgestort. Wouter sprak inderdaad van een nieuwe kapitaalverhoging”, klinkt het.

Op de vraag of die er zeker komt bleef Coucke bijzonder vaag. “Vermoedelijk. Zeker is het pas als alles rond is, natuurlijk. We mogen de club nu niet in de steek laten, als de plannen goed zijn.”

Vooral de “als” is vrij opvallend in het antwoord van Coucke. HUMO drong nog eens aan over het woordje “als” in zijn verklaring, maar vanaf dan antwoordde Coucke niet meer...