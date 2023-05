OFFICIEEL: 23-jarige Belg jaagt droom na en verlaat Belgische profclub voor avontuur in Amerikaanse MLS

Jenthe Mertens verlaat SK Beveren en gaat voor... Real Salt Lake voetballen. De 23-jarige verdediger tekent een contract tot eind 2023 bij de Amerikaanse club.

Het is een héél opvallend verhaal. SK Beveren pikte Jenthe Mertens in 2020 transfervrij op bij Go Ahead Eagles. De Belgische verdediger mag een Amerikaanse droom gaan beleven. Hij trekt naar Real Salt Lake.

Belangrijk om weten: de Amerikanen huren Mertens tot eind 2023. Beveren verlengde inmiddels het contract van Mertens tot medio 2024. Beveren en Salt Lake willen in de toekomst steeds nauwer samenwerken.