Openhartige Lukaku komt met pijnlijke bekentenis: "Toen balanceerde ik op het randje"

Het was Big Rom die Lautaro Martinez op weg zette naar het enige doelpunt van de avond in de terugwedstrijd van de halve finales van de Champions League.

De heenwedstrijd had Internazionale al gewonnen met 0-2 en dus was het meer dan voldoende om de finale te bereiken.

Lukaku: "I am very grateful to Thierry..." 🙏



Henry: "I texted him every single day to make sure he was OK" 📱



Thierry Henry is joined by Romelu Lukaku and explains how pleased he is to see the Belgium striker in a #UCL Final following his World Cup heartache. 🇧🇪 pic.twitter.com/2yInpnKvBm