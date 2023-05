Frappant: 'Thibaut Courtois speelde met blessure tegen Man City'

Manchester City hakte woensdagavond Real Madrid in de pan. De ploeg van Thibaut Courtois verloor de terugmatch in de halve finale van de Champions League met 4-0.

Vier keer moest Thibaut Courtois zich omdraaien tegen Manchester City, maar zonder de nummer 1 van de Rode Duivels hadden het er zeker nog vier meer kunnen zijn. Hij behoedde zijn ploeg van een nog grotere blamage.

Volgens de Spaanse krant Marca speelde Courtois zelfs met een klein scheurtje in de triceps. Dat zou hij opgelopen hebben in de wedstrijd tegen Getafe van vorig weekend. Na de wedstrijd repte onze landgenoot daar echter met geen woord over.

“Eigenlijk gebeurde wat we hadden verwacht”, klonk het na de wedstrijd. “We hadden zien aankomen dat ze ons meteen onder druk zouden zetten en dat het moeilijk voetballen zou zijn voor ons. Het was geen verrassing dat we ver werden teruggedrongen. Helaas hadden we er helemaal geen antwoord op. We kwamen nauwelijks in de buurt van hun doel.”

De uitschakeling doet duidelijk pijn. “Vooral door de manier waarop. Je kunt verliezen met penalty’s, verlengingen, 2-1, 2-0... Maar 4-0 is zwaar. Toch zijn we trots dat we hier geraakt zijn. Sneuvelen net voor de finale is hard, ook al was het tegen een geweldig team. Als je tegen City niet 100 procent bent... dan wordt het bijzonder lastig.”