Supportersfederatie van KV Oostende heeft scherp statement over toekomst van de club

De voorbije dagen is er opnieuw heel wat onrust te horen bij de supporters van KV Oostende. De windstilte over volgend seizoen of een overname doet de fans het slechtste vermoeden.

Geen nieuws is goed nieuws zegt het spreekwoord, maar daar geloven de fans van KV Oostende al een tijdje niet meer in. Over de nakende overname van de club of de ploegsamenstelling voor volgend seizoen valt niks van nieuws te rapen.

Ook de supportersfederatie Kustboys krijgt de nodige kritiek en stuurde daarom een statement de wereld in. “We zijn ons er ook van bewust dat dit voor een bepaalde groep supporters niet voldoende zal zijn maar we zijn er van overtuigd dat een degelijke communicatie meer kan opbrengen dan harde acties die alleen maar de club kunnen schaden”, klinkt het.

Kustboys wijst op een reeks meetings die er waren met investeerders Michael Kalt en Krishen Sud. “Op 10 mei was er een opvolg meeting met dezelfde deelnemers als de meeting van 25 april. Wat er inhoudelijk verteld werd in deze meetings kunnen we momenteel niet veel over zeggen, daar er een gentlemen agreement is om de nabije toekomst niet in gevaar te brengen”, gaan de Kustboys verder.

De boodschap blijft positief. “Weet dat de heren Michael Kalt en Krishen Sud het beste voorhebben met KVO en dat er achter de schermen naarstig verder gewerkt wordt aan de toekomst van KVO en niet alleen door ons, maar ook door personen die het goed voorhebben met de club.”

De supportersfederatie laat verder weten dat het het dossier op de voet blijft opvolgen. “We kunnen ook zeggen dat alle gesprekken steeds constructief waren en met wederzijds respect. Vanaf dat we inhoudelijk iets kunnen melden zullen we dit zeker doen”, klinkt het nog.

Het volledige statement kan je hieronder lezen in deze post op Facebook.