Butez onthult wat Van Bommel niet wil: "We vermijden erover te praten."

Na een blitzstart in de Champions Play Offs groeit het geloof voor een eerste Antwerpse titel in 66 jaar. Doelman Jean Butez blijft er echter rustig onder. "We vermijden erover te praten."

Na een sensationele comeback tegen Club Brugge (3-2) vorige week, een zoveelste boost voor Antwerp op korte tijd, groeit het geloof in een eerste Antwerpse titel in 66 jaar steeds meer. Doelman Jean Butez blijft echter kalm onder de titelspeculaties.

"De titel? In de kleedkamer vermijden we het erover te praten. Ik ga niet ontkennen dat we op de goede weg zijn, maar de media en de fans praten er meer over dan wij", aldus de 27-jarige Fransman voor RTBF.

Volgens Butez willen Van Bommel, en de rest van de technische staf, dan ook niet dat er in de kleedkamer over de titel wordt gesproken. "De technische staf wil voorkomen dat we in brand vliegen, zelfgenoegzaam worden en onze focus verliezen. We moeten blijven in wat we weten te doen: onze routine behouden die ons hier heeft gebracht, in zelfopoffering en werk."