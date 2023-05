Peter Vandenbempt ziet de situatie bij de voetbalbond niet opgelost: "Het spanningsveld blijft"

Paul Van den Bulck is voorzitter af. Het zijn moeilijke tijden voor de Belgische voetbalbond en Peter Vandenbempt ziet de situatie niet meteen veranderen.

Er was een vertrouwensbreuk tussen Paul Van den Bulck en de leden van het directiecomité en daardoor was samenwerking onmogelijk. Volgens Peter Vandenbempt was dat al zo sinds het ontslag van Peter Bossaert bijna 2 maanden eerder.

Van den Bulck zag geen beter optie om dan maar zelf als voorzitter van de KBVB op te stappen. Ook vond hij dat het voor de werking van de voetbalbond nefast zou zijn als hij langer zou aanblijven. Al zal de klachtenbrief mogelijk ook hebben meegespeeld. Vandenbempt vindt het dan ook een goede zaak dan Van den Bulck zelf ontslag nam.

Maar Vandenbempt vindt bij Sporza dat nog niet alle problemen zijn opgelost. "Het spanningsveld met de directie aan de ene kant en de raad van bestuur aan de andere kant is er nog altijd", weet hij.

NOG VERTREKKERS?

"De directie wil graag blijven werken zoals het dat de afgelopen 5 jaar gedaan heeft, met een grote mate van onafhankelijkheid", legde Vandenbempt uit. "De raad van bestuur wil, ook zonder Van den Bulck, het tegenovergestelde. Die wil meer controle en scherper toezicht op de werking."

Beide kampen willen een goed bestuur. "Maar ze zijn het er niet over eens wat dat precies inhoudt", aldus Vandenbempt.

Vandenbempt denkt dat er nog mensen bij de voetbalbond zullen moeten vertrekken: "De audit over de werking van de voetbalbond zal, zoals gepland, plaatsvinden. Daarin zal moeten blijken wie de afgelopen jaren goed en correct werk leverde. En bij wie dat niet het geval is, die zal moeten vertrekken, vrees ik."