Vincent Janssen heeft nieuws over volgend seizoen voor de Antwerpfans

Vincent Janssen is één van de hoofdingrediënten van het succes van Royal Antwerp FC. Het is uitkijken of hij ook volgend seizoen aan boord blijft.

Royal Antwerp FC is nog steeds op titelkoers in de Jupiler Pro League. Vincent Janssen heeft een groot aandeel in de huidige positie van The Great Old in de rangschikking. De vrees is groot dat hij bij een landstitel andere oorden zal opzoeken.

Op de vraag of de fans hem volgend seizoen nog op de Bosuil zien heeft de Nederlandse spits het volgende te zeggen. “Met honderd procent zekerheid kan je dat in het voetbal niet zeggen. Maar neen, Vinnie gaat echt niet na één jaar alweer vertrekken. Ik heb er al een reis rond de wereld op zitten, met heel wat mooie tripjes, maar zoals ik me nu voel, heb ik mij de laatste jaren nooit gevoeld”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Voor Janssen is het vooral de organisatie met de familie die ook meetelt in die beslissing. “Veel voetballers denken: Ik stap daarheen, of ik ga bij die geweldige club spelen. Met mijn levenswijsheid weet ik ondertussen wel beter. Mijn vrouw Talia en ik waarderen enorm wat we momenteel, zowel op werkgebied als op persoonlijk vlak, in handen hebben.”

Volgend seizoen opnieuw 20 doelpunten scoren voor Antwerp is dus de bedoeling. “Dat is alleszins de bedoeling. Ik wil hier eind juni weer vol energie binnenwandelen, want de Belgische Supercup en de Europese voorrondes komen er snel aan. Al hebben we het aantal te spelen kwalificatieduels de komende matchen nog zelf in de hand.”