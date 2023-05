Zware passages in open brief over KBVB-voorzitter Van den Bulck: "Denigrerend en intimiderend" en "Op doktersadvies ziek thuis door hem"

De brief die de leden van het directiecomité van de KBVB aan het bestuur was vernietigend voor voorzitter Paul Van den Bulck. Hierbij de opvallendste passages...

Het directiecomité benadrukte de moeilijke werking omdat "Van den Bulck zich met alles bemoeide". Zo was er de toekenning van een bedrijfswagen aan een personeelslid op bevel van de voorzitter. Twee directieleden zitten op doktersadvies zelfs thuis door de aanpak van de voorzitter.

"Na Operatie Propere Handen is beslist om een niet-uitvoerende raad van bestuur en een uitvoerend management van professionals te installeren. Dit principe lijkt ons vandaag onder druk te staan", staat er te lezen.

Maar het ging verder. Van den Bulck wordt ook "denigrerend en intimiderend gedrag" verweten naar de werknemers toe. "Een manier van handelen die de voorbije 5 jaar op de KBVB niet vertoond is en die indruist tegen de waarden en normen. Dit was zo’n uiting van extreem gedrag dat de CEO ad interim en de Legal Director niet anders konden dan er melding van te maken."

Beslissingen genomen op basis van persoonlijke conflicten?

Ook het consequent gebruiken van een extern advocatenkantoor - zoals bij het ontslag van Peter Bossaert - was een doorn in het oog van het directiecomité. "De briefing aan, en de rol van dit advocatenkantoor in de raad van bestuur, is blijkbaar het exclusieve terrein van de voorzitter", staat er te lezen in de brief. "Dit totale gebrek aan transparantie is manifest in strijd met de regels van goed bestuur."

Blijkbaar was ook het ontslag van Bossaert een eenmansbeslissing met de steun van dat advocatenbureau. "Wij stellen ons de vraag of de voorbije maanden beslissingen genomen zijn geweest op basis van persoonlijke conflicten, in plaats van rekening te houden met het algemeen belang van de KBVB. Wij vrezen dat de financiële impact van de procedure onderschat wordt en een grote impact zou kunnen hebben op de toekomstplannen."