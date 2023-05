Johan Boskamp stelt vraagtekens bij nieuwe trainer: "Kijk maar naar Scott Parker"

Het nieuwe seizoen brengt voor STVV een nieuwe trainer. Die werd deze week voorgesteld op Stayen.

Bernd Hollerbach gaf vroeg te kennen dat hij volgend seizoen geen trainer meer zou zijn bij STVV. De Kanaries beloofden begin april een nieuwe trainer te hebben. Die kwam er, maar met meer dan een maandje vertraging.

STVV liet de keuze vallen op Thorsten Fink. Hij speelde bij Bayern München en won ook de Champions League. Voor Johan Boskamp is het duidelijk dat je dan iets van voetbal kent, maar toch heeft hij zijn bedenkingen.

“Als coach kan ik niets over hem vertellen, want hij was veelal in onbekende competities aan de slag. Hij kent de Belgische competitie niet en dat is toch een risico dat je als club neemt. Kijk naar wat Scott Parker bij Club Brugge overkwam”, zegt de Nederlander aan Het Belang van Limburg.

Al kan je de situatie niet helemaal vergelijken ook, zo beseft Boskamp. “Die kwam wel midden in het seizoen terwijl Fink vanaf de voorbereiding kan starten. Dat is een groot verschil. Ik ben benieuwd wat het gaat geven. De vorige coach was ook een Duitser en je kan niet zeggen dat die het er slecht vanaf bracht.”