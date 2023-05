Tolu Arokodare schrikt bij KRC Genk: "Nog nooit in mijn carrière meegemaakt"

KRC Genk staat voor het weekend van de laatste kans. Zondag is Union SG te gast in de Cegeka Arena. Het is uitkijken of Tolu Arokodare zijn rol van doelpuntenmaker weer kan oppikken.

Tolu Arokodare leek de nieuwe spits van RSC Anderlecht te worden, maar op het laatste nippertje trok hij toch naar KRC Genk. Daar begon hij met een valse noot. Een knieblessure hield hem een tijdje aan de kant. Nochtans leek hij de man te zijn om Paul Onuachu te doen vergeten. Bij zijn debuut tegen KAA Gent scoorde hij meteen. Of hij zondag tegen Union SG in het basiselftal staat valt af te wachten. De keuze ligt bij Wouter Vrancken. Met zijn trainer heeft de 22-jarige Nigeriaan een heel bijzondere band. “Ik beschouw hem eigenlijk niet als coach. Voor mij is hij meer dan dat: een goede vriend, een grote broer en een vader op hetzelfde moment”, klinkt het bij Het Belang van Limburger. Zo’n trainer heeft Arokodare nog niet gehad. “Hij laat spelers zichzelf zijn en managet de kleedkamer heel erg goed. Zijn uitleg is ook altijd klaar en duidelijk. Ik heb in mijn carrière nog nooit met een trainer zoals hem gewerkt. Hij is geweldig.”





