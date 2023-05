Analisten keihard voor 'chokend' Arsenal en vinden reden voor grootste teleurstelling ooit: "Kijk naar Kevin De Bruyne"

Arsenal had grote titeldromen. The Gunners stonden begin april nog acht punten voor op Manchester City, maar zagen die voorsprong slinken als sneeuw voor de zon. De analisten zijn pijnlijk hard voor de ploeg van Mikel Arteta.

City werd gisteren kampioen zonder zelf te spelen. En dat is zowat de rode draad van de afgelopen anderhalve maand, waarin Arsenal slechts twee keer kon winnen en City alle acht duels won.

"De laatste weken kreeg Arsenal het ontzettend moeilijk en ik denk dat dat te maken heeft met de mentaliteit", aldus Gary Neville bij Sky Sports. "Ik vind dat hier wel echt sprake is van het weggeven van de titel, zeker als je kijkt naar de manier waarop ze hun punten hebben verspeeld: wedstrijden waarin ze een voorsprong weggaven.

"Als je kampioen wil worden, moet je leveren op de grootste momenten, wanneer de druk het allerhoogst is. Op dat gebied heb ik altijd mijn twijfels gehad bij dit Arsenal-team", vertelt Neville.

Topspelers kunnen niet alles spelen

Jamie Carragher geeft hem daarin gelijk. "Eén van de belangrijkste redenen daarvoor is de breedte van de selectie. Ze moeten meer kwaliteitspelers halen", vindt Carragher. "Bukayo Saka en Martin Ødegaard hebben iedere wedstrijd gespeeld dit seizoen, maar je topspelers kunnen niet alles spelen. Kijk naar Kevin De Bruyne bij City. Hij krijgt af en toe rust en is misschien daarom wel de beste Premier League-speler van de laatste vier à vijf jaar."

"Hoe vaak gaat Arsenal nog in de positie komen dat ze acht punten los aan kop staan met nog tien speelronden te gaan? Het was een ongelooflijke positie en ze hebben het verpest, dat kunnen we niet ontkennen. Ze hebben een geweldig seizoen gedraaid, maar het zou mij enorm verbazen als ze volgend seizoen weer in zo'n situatie komen met een team als Manchester City als concurrent."