Club als melkkoe: Engelse topclub per finale meer dan kwart miljoen kwijt aan bobo

De Glazers moeten zowat de minst populaire clubeigenaars ter wereld zijn. Supporters van Manchester United verwijten hen hun club al jaren als melkkoe te gebruiken. De volgende stoot van Avram Glazer zal zeker geen deugd doen aan de zaak.

Zo blijkt volgens het goed geïnformeerde The Athletic dat Manchester United per finale dat het speelt 287 miljoen euro kwijt is voor de reis die Avram Glazer met zijn privéjet maakt om de wedstrijd bij te wonen. Dat was zo voor de League Cup-finale tegen Newcastle in februari, alsook voor de FA Cup-finale voor de vrouwen van United tegen Chelsea vorige week.

Met de FA Cup-finale tegen stadsrivaal Manchester City in het vooruitzicht, kan Avram Glazer zich dus verheugen op een nieuw tripje. In totaal is Manchester United dit seizoen bijna 900 duizend euro kwijt aan Avram Glazer voor gespeelde finales.

De clubeigenaren van United liggen al bijna een decennium zwaar onder vuur bij de supporters van 'The Red Devils' en deze nieuwe stoot zal hun zaak dus allerminst deugd doen.