Eén van de grootste iconen aller tijden van Anderlecht werd terechtgewezen door Eddy Merckx: "Misschien had hij een punt"

Eddy Merckx is een notoir Anderlecht-supporter en is dat al vele tientallen jaren. Als één van de grootste vedetten die ons land ooit kende, kreeg hij ook altijd toegang tot de spelers. Ooit sprak hij Juan Lozano, één van de grootsten ooit, vermandend toe.

Het was een andere tijd en voetballers moesten allesbehalve de hele tijd professioneel zijn. "Krachttraining? Nooit gedaan. Het was ook een heel andere periode. Bij Anderlecht rookte bijvoorbeeld bijna iedereen", vertelt Juan Lozano in Het Nieuwsblad.

Zo heeft hij daar ook een schitterende anekdote over met Merckx. "Ik herinner mij nog een Europese verplaatsing. Achteraan in het vliegtuig mocht je toen nog roken. De ene na de andere speler verdween. Op een gegeven moment komt Eddy Merckx, die meereisde als goeie vriend van trainer Paul Van Himst, naast mij zitten. Roken? En ge hebt morgen match? En jullie trainen al amper."

"Ik zeg: Allez Eddy, ik train toch gewoon gelijk alleman. Waarop hij: Hebt ge ooit uw longen al overgegeven en opnieuw opgegeten? Nee, sorry Eddy. Awel, dan hebt ge nooit getraind. Misschien had hij een punt. Ik heb een redelijke carrière gehad met een minimum aan effort. Ik ben er zeker van dat ik er meer van had kunnen maken. Maar spijt heb ik niet. Weet ge waar ik spijt van heb? Dat ik vandaag geen achttien jaar ben, met wat ze nu verdienen."