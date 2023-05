Ex-speler Club Brugge heeft wat te vieren: "Hebben daar onze plaats"

Club Luik heeft zijn seizoen in stijl afgesloten. Het won van Knokke met liefst 6-2 en had dus wat te vieren.

Promotie naar 1B was al langer verzekerd voor Club Luik, op de slotspeeldag stond de titel nog op het spel voor het team.

Er werd met 6-2 gewonnen van Knokke voor bijna 5000 supporters, maar uiteindelijk kon Patro Eisden de titel wel pakken met evenveel punten na een 3-0 tegen Dessel Sport.

"We mogen fier zijn op onze prestaties in eigen huis en we hebben geweldige supporters. 17 keer winnen en 2 keer gelijk thuis, dat is knap", aldus Gaëtan Englebert.

Onze plaats

De ex-speler van onder meer Club Brugge gaat als coach de Challenger Pro League in. "We hebben daar onze plaats. Dit seizoen hebben een een topaanval met 99 gemaakte goals."

"Deze promotie is een knappe recompensatie voor de club en het begin van een nieuwe avontuur. Het wordt niet evident, maar we hebben zin om te laten zien dat we onze plek hebben in 1B."