Jackpot op komst? 'Veelvuldige Engelse interesse levert degradant nodige miljoenen op'

Het wordt een pittige transferzomer, dat is nu al duidelijk. En dus is er werk aan de winkel voor heel wat teams.

Zulte Waregem degradeerde naar de Challenger Pro League, maar wil meteen opnieuw de stap naar boven gaan maken.

Dan moeten ze als het even kan de ploeg versterken met een aantal interessante profielen in diverse linies van het veld.

© photonews

Daarvoor zullen eerst een paar spelers waar flink kan op gecasht worden de ploeg moeten gaan verlaten om zo geld binnen te brengen.

Daarbij lijkt Novatus Miroshi - samen met Alieu Fadera - een grote kanshebber. Afgelopen zomer werd hij nog gekocht bij Tel Aviv voor 500.000 euro.

Transferstrijd

Nu mag verwacht worden dat hij voor een veelvoud zal vertrekken bij Essevee. Volgens Daily Mail zijn er twee Engelse clubs geïnteresseerd.

Southampton wil volgend seizoen in The Championship hetzelfde doen als Zulte Waregem in 1B: meteen opnieuw stijgen. En ook Middlesbrough heeft zich al in de debatten weten te mengen.