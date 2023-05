Vanaken een slecht seizoen? Daar heeft deze coach een héél andere mening over

Er is de laatste weken al veel geschreven over Hans Vanaken. Dat de klik tussen hem en Club Brugge ver verdwenen is en dat het huwelijk ten einde loopt. Ex-assistent Rudi Cossey is het er helemaal niet mee eens dat de middenvelder een slecht seizoen speelt.

Cossey ziet andere redenen waarom het minder loopt voor Vanaken. "Kijk naar zijn statistieken. Wie wil er niet een middenvelder hebben die elk jaar minstens tien goals maakt en tien assists geeft? Hans is iemand die bijna altijd aanspeelbaar is", vertelt hij in KVW.

"Van zodra hij aan de bal is, heb je spelers nodig die de ruimtes belopen. Maar ik zie dat niet in hun spel. Als je rond hem alleen maar spelers hebt die de bal in de voet willen of de situaties niet goed kunnen inschatten, krijg je geen balans in het elftal en loopt het minder goed.”

Ivan Leko zette hem ooit op de bank toen het wat minder draaide. “Ja, op Charleroi, om hem te prikkelen, in een periode dat hij niet meer op het niveau was dat je van hem verwacht. Hij is toen ingevallen en heeft het verschil gemaakt. Ivan had dat toen heel goed ingeschat."