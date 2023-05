Vanhaezebrouck prikt naar Standard, Anderlecht & co met verwijzing naar Europees voetbal

Het is KAA Gent alweer gelukt. Een 2-2 gelijkspel tegen Cercle Brugge was voldoende om na vier speeldagen al zeker te zijn van een Europees ticket.

KAA Gent pakte tien op twaalf in play-off 2 en totaliseert nu 38 punten. Dat zijn er acht meer dan Westerlo, Standard en Cercle Brugge.

Opdracht volbracht dus met nog twee speeldagen voor de boeg. Hein Vanhaezebrouck was dan ook een tevreden coach achteraf.

© photonews

Voor de derde keer op rij werd play-off 2 gewonnen: "Twee jaar geleden sprong ik halverwege in en was het achtervolgen, stonden we zevende na de competitie en hebben we het gehaald."

"Vorig seizoen stonden we eerste en kwamen we dichtbij play-off 1. We hadden de Beker gewonnen, maar hebben toch onze opdracht volbracht."

Niet voor iedereen weggelegd

"En dit seizoen hebben we het toch afgemaakt in vier wedstrijden, dat is gewoon prima. Drie seizoenen op rij, dat is mooi."

"We hebben het dit jaar gedaan in moeilijke omstandigheden. Veel wedstrijden, veel blessures, een kleine kern ook. Ik kan alleen maar fier zijn op de spelers. Er zijn veel ploegen die een Europees ticket willen halen, maar het is niet voor iedereen weggelegd."