De grootste winnaar van deze speeldag in play-off 1? Analist twijfelt niet

Vier van de zes speeldagen zitten erop in play-off 1. Marc Degryse twijfelt niet over wie de grote winnaar is van de vierde speeldag.

Royal Antwerp FC verloor van Club Brugge, Union SG en KRC Genk hielden elkaar in evenwicht in de Cegeka Arena. Vooral de bleke prestatie van The Great Old sprong afgelopen weekend danig in het oog.

“Het contrast met hun eerste uitwedstrijd, op de eerste speeldag van de Champions Play-offs op Union, was groot. Tegen Club Brugge zag ik geen druk vooruit, geen gretigheid en geen grinta”, vertelt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

De analist haalt er een opvallende statistiek bij. “Antwerp heeft vijf fouten gemaakt, op Union waren dat er twintig. Dat zegt niet alles, maar dat toont dat ze op Union wel met het mes tussen de tanden speelden. Antwerp was voor een punt naar Brugge gekomen. Ze stonden veel lager en waren passief, ook in de omschakeling was er nauwelijks gevaar. Eén goede kans voor Janssen, meer niet.”

En toch is Antwerp de winnaar van de speeldag volgens Degryse. “Een gelijkspel tussen Genk en Union was de best mogelijke uitkomst voor Antwerp. Zij krijgen volgende week een eerste matchbal, in eigen huis. De Bosuil wordt een heksenketel. We zullen een totaal ander Antwerp te zien krijgen, dit is een droomscenario voor hen.”