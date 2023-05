Sinan Bolat kreeg iets onaangenaams te horen, zo reageerde de doelman: "Hij was de eerste"

Sinan Bolat heeft er samen met Westerlo al een mooi seizoen van gemaakt. Onaangenaam was wel dat hij met het seizoenseinde in zicht op de bank moest plaatsnemen, zeker omdat het tegen zijn ex-club Standard was.

De meegereisde Standard-supporters scandeerden voorbije zondag na het laatste fluitsignaal nog zijn naam. Het was echter Nick Gillekens die de kans kreeg om bij Westerlo onder de lat plaats te nemen. "De play-offs zijn een mooi moment om de hele groep erbij te betrekken", verklaarde trainer Jonas De Roeck zijn keuze.

"Nick heeft in de bekerwedstrijden en ook door wat we zien tijdens de week bewezen dat hij die kans verdient. Het was voor mij een heel makkelijke keuze om hem die kans te geven." Gillekens had niet veel werk, maar stond wel zelfzeker te keepen. "Wat hij brengt, is voor ons geen verrassing."

De clean sheet was voor het voormalig OHL-sluitstuk een mooie bonus. "We hebben veel kwaliteit onder de doelmannen. Ze houden mekaar ook heel scherp op training. Ik ben heel blij voor Nick dat hij die prestatie heeft kunnen leveren."

"Ik denk dat Sinan het heel begripvol heeft opgenomen", looft De Roeck de reactie van Bolat. "Hij vond het nog logischer dan wij om Nick die kans te geven. Hij was de eerste om Nick die prestatie te gunnen. Er is veel respect onder de collega-doelmannen. Wij worden er als groep alleen maar sterker door, dat is voor mij positief."