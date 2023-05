Tweede flankverdediger op weg naar de uitgang: Westerlo in de problemen

Westerlo kende een succesvolle rentree in de Jupiler Pro League dit seizoen. De Kemphanen plaatsten zich met fris voetbal knap voor Play-Off 2, maar zien nu een keerzijde aan dat succes. Een tweede flankverdediger is op weg naar de uitgang.

Zo kent rechtsback Bryan Reynolds na een sterke uitleenbeurt hoogstwaarschijnlijk geen verlengd verblijf in 't Kuipje. De 21-jarige Amerikaan wordt dit seizoen uitgeleend door AS Roma. Westerlo beschikt over een aankoopoptie van 7 miljoen euro, maar zal die waarschijnlijk niet (kunnen) lichten. Het zag alvast een eerste bod door de Romeinen geweigerd worden.

Daarnaast zou er volgens het doorgaans goed geïnformeerde The Athletic zware concurrentie zijn vanuit Engeland. Meerdere Championship-ploegen zouden Reynolds van dichtbij volgen, en ook West Ham zou geïnteresseerd zijn. Na een teleurstellend seizoen in de Premier League zouden 'The Hammers' willen investeren in de backpositie. Zowel Coufal als Johnson maakten als rechtsachter geen indruk in Londen.

Tweede flankverdediger

Zo dreigt Westerlo een tweede back te verliezen op korte tijd. Linksachter Maxim De Cuyper, die dit seizoen helemaal bevestigde in het Kuipje, wordt opnieuw opgeëist door Club Brugge. De flankverdedigers waren cruciaal voor het frisse voetbal dat Westerlo dit seizoen heeft gebracht. Een serieuze aderlating dus voor De Kemphanen.