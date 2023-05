'Vergeet de Premier League, topcoach wil Youri Tielemans naar Serie A halen'

Waar speelt Youri Tielemans volgend seizoen? Het is een vraag die al sinds vorige zomer elke keer weer gesteld wordt.

Youri Tielemans heeft een aflopend contract bij Leicester City. Een ideaal moment om hem binnen te halen dus. Heel wat andere ploegen uit de Premier League willen de Rode Duivel volgend seizoen in hun rangen hebben.

Aanvankelijk zag het er naar uit dat Arsenal al lange tijd een overeenkomst had gesloten met Tielemans, maar dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Heel wat clubs uit de Premier League sprongen op de kar.

Newcastle, Liverpool, Manchester United en Tottenham zijn de meest genoemde namen voor een transfervrije overstap deze zomer. De Turkse transferjournalist Ekrem Konur denkt echter aan een nieuwe piste.

Volgens Konur wil AS Roma zich volledig in de strijd gooien en de Engelse ploegen het vuur meer dan aan de schenen leggen. De transfervrije overgang is een pluspunt om door te duwen in het dossier, zo klinkt het.