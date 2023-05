Antwerp incasseert tegenvaller in titelstrijd: zorgen om absolute voortrekker blijven

In Antwerpen maken ze zich stilaan op voor mogelijk een groot titelfeest zondag. Al zijn er zorgen over een belangrijk figuur.

Zo is er Ritchie De Laet. De 34-jarige verdediger sukkelt de voorbije weken van blessure in blessure en dat op een belangrijk moment.

Dit seizoen was hij een vaste waarde met 44 wedstrijden en in totaal 3254 speelminuten. Tegen Genk (SD2) en Club Brugge (SD3) zat hij niet in de selectie door een blessure.

© photonews

En in de terugwedstrijd op Jan Breydel (SD4) viel hij iets voor het uur in, maar moest hij achttien minuten later alweer hinkend van het veld.

Een domper, want hoewel Bataille en Avila het niet slecht doen op de backs is een stevige speler als De Laet primordiaal in een titelstrijd.

Onderzoeken

Zeker tegen Union kan hij op speeldag 5 van cruciaal belang worden. En of hij fit raakt? Dat is nog maar zeer de vraag.

Er komen de komende dagen nog enkele onderzoeken voor de ervaren Belg. Mogelijk is het einde seizoen voor hem.