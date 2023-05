Arsenal wil middenveld serieus stofferen na mislopen titel: drie Premier League-spelers op lijst Gunners, en het zijn niet de minsten

Declan Rice, Mason Mount and Ilkay Gundogan. Toch niet bij de minsten. Volgens The Athletic zou Arsenal concreet zijn voor de middenvelders van respectievelijk West Ham, Chelsea en Manchester City.

Nochtans hebben 'The Gunners' met Odegaard, Jorginho, Xhaka en Vieira veel kwaliteit rondlopen op het middenveld. De Londenaars willen hun middenveld echter serieus stofferen om volgend seizoen écht tot het einde te kunnen meestrijden voor de titel.

