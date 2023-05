Daar gaan we weer! 1B-club trekt naar rechtbank om niet te degraderen en haalt zwaar uit naar reeksgenoot: "Financiële doping!"

Bent u klaar voor het jaarlijks gerechtelijk getouwtrek? Wel, het is weer zover. Virton, dat uit 1B degradeerde, gaat daarmee niet akkoord. Ze willen blijven, want ze vinden dat de licentie van Lommel SK niet had toegekend mogen worden.

De speciaal bevoegde arbitragerechtbank Cepani heeft maandag bevestigd dat Lommel zijn licentie behoudt om volgend seizoen uit te komen in tweede klasse. Maar... Virton gaat niet akkoord en publiceerde dit op zijn website. Kort samengevat, zoals ook opgemerkt door Javier Tebas, voorzitter van LaLiga, en andere deskundige waarnemers, verstoren Qatar (PSG en ook KAS Eupen in België), de Verenigde Arabische Emiraten - met name Abu Dhabi (Manchester City en 11 andere clubs wereldwijd, waaronder 4 binnen de EU) - en recentelijk Saudi-Arabië (Newcastle FC) op dramatische wijze het "Europese voetbal-ecosysteem". Deze staatsclubs profiteren van "financiële doping", met name via kunstmatig opgeblazen sponsorovereenkomsten, maar ook rechtstreeks door kapitaalinvesteringen. De betrokken derde landen hebben eigen geopolitieke doelstellingen en bekommeren zich niet, zoals een verstandige private exploitant, om de economische rentabiliteit van de clubs waarvan ze direct of indirect eigenaar zijn. Lommel ontvangt geld van het Emiraat Abu Dhabi, los van enige economische rationaliteit Met deze financiële stimulans zorgen deze staatsclubs voor een inflatie van transfersommen en spelerssalarissen, om vervolgens - met behulp van de op deze kunstmatige wijze verkregen sportieve macht - nationale competities en UEFA-competities te verstoren. Volgens Royal Excelsior Virton, een professionele club die uitkomt in de Belgische tweede divisie, is dit precies wat er gebeurt met de financiële doping waar SK Lommel van profiteert, aangezien het deel uitmaakt van de City Football Group en dus geld ontvangt van het Emiraat Abu Dhabi, los van enige economische rationaliteit. 16,8 miljoen voor Lommel Virton zal ook vragen aan de Brusselse rechtbank om het dossier door te schuiven naar het Hof van Justitie van de EU, omdat de beslissing van CEPANI indruist tegen de regels rond vrije markt en concurrentieverhindering. In tussentijd willen ze dus in 1B blijven. Virton haalt aan dat het op een budget van 5 miljoen draait, terwijl Lommel 16,8 miljoen van de City Group zou gekregen hebben om de licentie te behalen. Volgens hen dus niet correct.