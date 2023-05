"Of je nu Vinicius of eerder wie bent": Gent geeft na stroomversnelling nieuwe update in racismezaak rond Gift Orban

Net als Vinicius in Spanje is Gift Orban in ons land ook al het slachtoffer geweest van racistische uitlatingen. Daar is nu meer nieuws over.

Zijn ploeg KA A Gent meldt dat op sociale media, vie een retweet van een eerder bericht dat op 7 mei online werd geplaatst. Aan de basis hiervan lagen uitlatingen onder het videofragment van Eleven waarbij Orban op Sclessin van bij de aftrap op de lat trapte. 'Geef hem een banaan' en 'achterlijke zwarten' viel er op Twitter te lezen. Gent liet toen weten dat de reacties gerapporteerd waren en gemeld zouden worden bij de bevoegde instanties, met onder meer een klacht bij de politie. "De persoon is ondertussen geïdentificeerd door de politie en het dossier is overgemaakt aan het parket", communiceren de Buffalo's nu. Of je nu Vinicius Jr., Gift Orban of eender wie bent: dit laten we niet passeren. De persoon is intussen geïdentificeerd door de politie en het dossier is overgemaakt aan het parket #SayNoToRacism @kaagentfdn 💙🤍 https://t.co/5m5PKAaj62 — KAA Gent (@KAAGent) May 23, 2023 Ze hebben uiteraard ook het racisme-incident in La Liga opgemerkt en verwijzen daar nog eens naar. "Of je nu Vinicius Jr, Gift Orban of eender wie bent: dit laten we niet zomaar passeren", klinkt het. Met daar ook nog eens #SayNoToRacism aan toegevoegd.