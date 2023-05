En nu nog de Champions League? De eerste prijs van het seizoen is alvast binnen voor Inter en Lukaku!

De eerste prijs van het seizoen is binnen. Internazionale FC heeft vanavond de Coppa Italia gewonnen. Het werd 1-2 in de finale tegen AFC Fiorentina.

AFC Fiorentina kwam nochtans op voorsprong. Nicolas Gonzalez liet het Romeinse Stadio Olimpico na amper drie minuten al een eerste keer op de grondvesten daveren. Internazionale FC was echter niét onder de indruk.

Lautaro Martinez zette de situatie in zijn eentje én voor de rust recht. De aanvaller was goed voor twee doelpunten, 1-2. Het was overigens meteen de eindstand.

© photonews

Voor Inter is het meteen de eerste prijs van het seizoen. Romelu Lukaku begon op de bank, maar viel kort na de rust in. Op naar de Champions League-trofee over enkele weken?

Back to Rome. Back to win. Back to Back.🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/jdiwl7BnHI — Inter (@Inter) May 24, 2023