Zéér stevige vraagprijs voor Belgisch goudhaantje: dit bedrag wil Engelse club voor middenvelder

Amadou Onana ontbolsterde dit seizoen helemaal. Zowel bij Everton, als bij de Rode Duivels. 'The Toffees' hebben nu ook een stevige vraagprijs geplakt op de 21-jarige middenvelder.

Maar liefst 70 miljoen euro. Dat is volgens Football Insider het bedrag dat Everton wil zien voor haar goudhaantje. Meerdere Engelse topclubs tonen interesse in de defensieve middenvelder. Onder meer Chelsea, Arsenal en Manchester United zijn concreet voor de Rode Duivel. Erik ten Hag is danig onder de indruk van de krachtpatser op het middenveld, en zou groen licht gegeven hebben voor een transfer.

Hoewel hij in Liverpool nog tot 2027 onder contract ligt, is de kans vrij groot dat Onana 'The Toffees' na dit seizoen zal verlaten. Everton kende een dramatisch seizoen, en is één speeldag voor het einde nog niet zeker van het behoud. Met 2 punten voorsprong op Leicester City en Leeds United, moet het zondag thuis zien te winnen van West Ham United.