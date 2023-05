Alex Czerniatynski heeft één grote vrees voor Antwerp-Union

Zondag zal de Bosuil in vuur en vlam staan voor de titelmatch van Royal Antwerp FC. De juiste pionnen zullen echter het hoofd koel moeten weten te houden.

Antwerp is de favoriet om zondag de overwinning te pakken tegen Union SG, maar door de druk op de schouders van de spelers is het volgens Alex Czerniatynski lang nog geen uitgemaakte zaak dat The Great Old nu al kampioen is.

Union SG staat voor een loodzware opdracht, maar de troepen van Karel Geraerts hebben in de Europa League dit seizoen al getoond dat ze op het juiste moment kunnen toeslaan als dat nodig is. En dat zou zondag ook wel eens zo kunnen zijn.

Nochtans won Royal Antwerp FC op de Bosuil dit seizoen al in de competitie en de beker van Union. Het belooft alvast een stomende middag te worden.

Voor Czerniatynski is het vooral uitkijken hoe de arbitrage zal acteren. “Ik hoop dat de scheidsrechters de match in handen zullen hebben”, vertelt hij bij La Capitale. De combinatie met de VAR, daar gelooft hij niet echt in. “Ik heb de indruk dat het scheidsrechterskorps minder en minder het voetbal aanvoelt.”