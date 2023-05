Standard reageert op 'plotse' vertrek Ronny Deila: "Er was al meerdere weken interesse"

Standard is zijn coach kwijt. Na een sterk seizoen vertrekt Ronny Deila naar Club Brugge. En dus moeten de Rouches op zoek naar een nieuwe coach.

"De laatste dagen liet Ronny Deila weten aan ons Bestuur dat hij een akkoord had bereikt met Club Brugge om daar zijn carrière verder te zetten", aldus Standard in een persbericht.

Ze lieten meteen ook weten dat Club Brugge woensdag contact opnam met de Rouches en dat er een afkoopsom is betaald.

© photonews

Geoffrey Valenne zal het team coachen in de twee laatste wedstrijden van de play-offs. Standard moet op zoek naar een nieuwe coach richting volgend seizoen.

Na een heel goed seizoen was Standard in play-off 2 terechtgekomen door het sterke werk van coach Ronny Deila. Bij Standard wilden ze dan ook graag met hem door, maar zover komt het dus niet.

'Plots vertrek'

Er waren al een tijdje geruchten over een vertrek naar Club Brugge, maar Ronny Deila ontkende dat afgelopen weekend staalhard.

CEO Pierre Locht is op een persconferentie duidelijk over de zaak: "We waren al meerdere weken op de hoogte van de interesse van Club Brugge."

© photonews

"De coach heeft ons toen op de hoogte gebracht en we hebben alles gedaan om hem hier te houden, maar hij heeft de keuze gemaakt."

En dat zorgt voor ontgoocheling: "Zeker, maar ook zonder hem gaat ons project bij Standard verder. Het zal geen ondoordachte beslissing zijn."