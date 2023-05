'Club Brugge haalt de miljoenen boven en haalt zo aanwinst nummer vier in huis'

Club Brugge is naarstig op zoek naar nieuwe spelers. Daarbij komen ze nu ook in Noorwegen uit, al is de concurrentie enorm.

Club Brugge heeft er opnieuw een aanwinst bij. Na Barbera en Skoras is ook de transfer van Igor Thiago een zaak van dagen of uren. Ondertussen hebben ze met Hugo Vetlesen al een vierde aanwinst op het oog. En ook dat kan sneller dan verwacht rond zijn. Volgens Het Nieuwsblad ziet de Noor zelf de deal ook helemaal zitten. Sterke Noor Hugo Vetlesen speelt voor Bodo/Glimt en heeft nog een contract tot midden 2025. In 2022 was hij goed voor 16 doelpunten en 12 assists. Dit seizoen heeft hij in zeven wedstrijden in de Noorse Eliteserien al twee keer gescoord. Hij zorgde ook al voor één assist en blijft het zo goed doen. © photonews Zijn prestaties hebben hem ook heel wat interesse opgeleverd. Feyenoord was de eerste die in de dans sprong voor de Noorse spelmaker, die op Transfermarkt een waarde van 4,5 miljoen euro heeft. Daarmee is hij de duurste vogel van de Noorse competitie en ook sowieso geen spek voor ieders bek. Toch is er veel interesse voor Vetlesen. Rennes, Genoa en Borussia Dortmund kwamen ook al hun neus aan het venster steken.

De 23-jarige Noor speelde al een keertje voor zijn land en was ook al jeugdinternational. Hij is vooral actief als centrale middenvelder, maar kan ook op diverse andere posities uit de voeten.

Drie weken geleden was er voor het eerst sprake van de interesse van Club Brugge in de creatieve centrale middenvelder.

© photonews

Zij kunnen er op het middenveld wel wat extra stootkracht bijhebben. Hans Vanaken heeft weinig concurrentie op zijn plaats, mogelijk verkast Skov Olsen dan weer aankomende zomer.

Dan is Vetlesen de man waarop ze zouden kunnen rekenen. De Noor is zo goed als tweevoetig en pakt al eens graag uit met een kwieke dribbel of een stevig afstandschot.

Afstandsknaller

Bronnen uit Noorwegen bevestigen de aandacht van Club Brugge, die ver voor hem zouden kunnen gaan in de zoektocht naar een nieuwe titel volgend seizoen.

Bovendien wordt Vetlesen naast zijn creatieve kwaliteiten ook geroemd om zijn werkkracht. Daarmee zou hij zeker passen in het principe van 'No sweat, no glory'. Vermoedelijk de komende dagen/weken meer ...