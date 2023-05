Geen nieuwe ambtstermijn bij Club Brugge, maar Alfred Schreuder heeft wel een opvallende nieuwe club gevonden

Club Brugge dacht dit seizoen om Alfred Schreuder terug te halen, maar zover kwam het niet. Club vond al een nieuwe coach en Schreuder nu ook een nieuwe club.

Alfred Schreuder nam vorig seizoen over van de naar Monaco vertrokken Philippe Clement. De Nederlander leidde Club naar de landstitel maar vertrok na een halfjaar alweer naar Ajax.

Dat werd echter geen succes en Schreuder werd eind januari aan de deur gezet in Amsterdam. Na het ontslag van Carl Hoefkens dacht Club Brugge even aan Schreuder, maar het werd Scott Parker. Met de gekende afloop.

Voor volgend seizoen koos Club voor Ronny Deila en nu heeft ook Schreuder een nieuwe club. Hij werd gelinkt aan Panathinaikos, maar hij kiest nu voor Al-Ain in de Verenigde Arabische Emiraten.

Al-Ain werd dit jaar tweede en dat was niet genoeg voor het bestuur en ontsloeg zijn trainer. Schreuder is al de derde ex-coach van Club Brugge die bij Al-Ain aan de slag gaat, Juan Carlos Garrido en Ivan Leko gingen hem in 2019 voor.