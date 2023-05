Genk en Gent lonken naar 'de beste speler van KV Oostende': bij beide clubs hoog op het verlanglijstje

KV Oostende is gedegradeerd en veel spelers willen liever niet in de Challenger Pro League gaan spelen. Maar veel interesse is er niet voor de spelers die nog onder contract liggen. Behalve voor eentje, die zowel naar Genk als naar Gent kan.

Het gaat dan om Tatsuhiro Sakamoto, de 26-jarige linkerflank van KVO. De Japanner is zonder twijfel de beste speler die de Kustjongens dit seizoen in hun rangen hadden en hij kwam in moeilijke omstandigheden nog zes keer tot scoren. Hij werd op bepaalde momenten zelfs als linksachter uitgespeeld.

Sakamoto heeft nog een contract tot 2025, maar wil graag weg. Oostende wil hem ook laten gaan, maar wil ook nog een transferprijs. Zijn marktwaarde ligt rond de 1 miljoen euro en dat is niet overkomelijk voor Genk en Gent.

Wel is het de vraag met wie ze moeten onderhandelen bij Oostende, want daar is CEO Gauthier Ganaye aan de kant gezet. Zolang de Amerikaanse eigenaars geen nieuwe sportief directeur aanstellen, is er weinig dat in of uit zal gaan.