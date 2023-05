Ajax troeft Antwerp af voor nieuwe middenvelder die heel mooie statistieken kon voorleggen

Sinds de Nederlandse leiding neerstreek bij Antwerp zijn er ook heel wat landgenoten van Marc Overmars en Mark van Bommel geland op de Bosuil. Ook de komende transferperiode mag er daar het een en ander verwacht worden. Maar een eerste target zijn ze alvast misgelopen.

Het gaat om Branco van den Boomen, een 27-jarige Nederlander die dit seizoen bij Toulouse speelde. Een blik op zijn statistieken maakt meteen duidelijk waarom Antwerp hem graag wou. In 33 matchen scoorde hij 5 keer en gaf hij 8 assists. Niet slecht voor een controlerende middenvelder.

Maar Ajax had ook een oogje op hem laten vallen en vanuit Nederland wordt nu gemeld dat de deal zo goed als rond is. Antwerp wil wel nog een extra middenvelder binnenhalen, want Calvin Stengs wordt gehuurd van Nice en is in principe te duur om te kopen. Ook Keita is een dure vogel, zoals u intussen wel weet.