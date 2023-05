Goed nieuws voor Eden Hazard?: "Carlo Ancelotti is ons A-plan"

Wordt Carlo Ancelotti de nieuwe bondscoach van Brazilië? De Braziliaanse voetbalbond wil dat alleszins.

Momenteel is Ramon Menezes de bondscoach van Brazilië. Dat is na het vertrek van Tite wel maar tijdelijk. De Braziliaanse bond is dus op zoek naar een nieuwe bondscoach om de Goddelijke Kanaries te begeleiden.

In de zoektocht naar een nieuwe bondscoach kijkt de bond naar Carlo Ancelotti. "Hij is ons A-plan", vertelde bondsvoorzitter Ednaldo aan UOL Esporte. "En we hebben het gevoel dat dat zal gebeuren. Hij houdt van het Braziliaanse elftal en kent ook vele spelers en het Braziliaanse voetbal."

Ancelotti is momenteel trainer bij Real Madrid. Een mogelijk vertrek uit Madrid kan voor Eden Hazard goed uitdraaien. Onder Ancelotti speelt Hazard niet veel. Al heeft de staat van zijn lichaam daar ook mee te maken. Met een nieuwe trainer bij Real kan Hazard alleszins een propere lei beginnen.