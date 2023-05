Vandaag mag hij zich bewijzen bij Club Brugge: "Hij heeft nooit geklaagd of gezaagd"

Rik De Mil heeft vandaag voor de match tegen Genk niet de beschikking over Ferran Jutgla en Roman Yaremchuk. Als diepe spits krijgt Romeo Vermant dus hoogstwaarschijnlijk een basisplaats. De 19-jarige centrumspits is er eentje van 'No sweat, no glory'...

Vermant is een wroeter, iemand die er telkens 100 procent voor gaat. Dat weet ook Pascal De Maesschalck, tegenwoordig Director of Youth Development bij AS Monaco: “Een geweldige bijter, die nooit heeft geklaagd of gezaag", zegt hij in HLN.

De Maesschalck is goed geplaatst om hem te beoordelen en gelooft heel sterk in hem. "Hij is in alles goed, maar het mentale is zijn grote sterkte. En voor hem altijd bepalend geweest of hij het zou halen als voetballer.”

Assistent-coach Nicky Hayen gaat daarmee akkoord. “Hij is heel gedisciplineerd en leergierig. Taakbewust ook. En toch heeft hij dat tikkeltje intuïtie, niet onbelangrijk voor een spits. Romeo heeft een goed karakter, maar hij durft ook voor zijn mening uitkomen."