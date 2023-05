🎥 Leander Dendoncker en Aston Villa belanden in een delirium

Aston Villa heeft op de slotspeeldag van de Premier League nog een Europees ticket gepakt. Leander Dendoncker en co waren na de zege tegen Brighton uitzinnig van vreugde.

Op de laatste speeldag in de Premier League was er nog veel strijd voor de 7e plaats. Die gaf recht op de Conference League en Aston Villa, Tottenham en Brentford maakten allen nog kans op dat ticket.

Aston Villa speelde thuis tegen Brighton en kwam al snel met 2-0 op voorsprong. Douglas Luiz en Ollie Watkins zorgden na een half uur al voor de dubbele voorsprong.

Enkele minuten later maakte ex-Union-speler Dennis Undav de aansluitingstreffer. Daardoor was het voor Aston Villa bibberen tot het einde, want een gelijkmaker zou dodelijk zijn. Tottenham en Brentford stonden immers ook voor.

Uiteindelijk hield Aston Villa de zege thuis en waren ze zeker van de 7e plaats en de Conference League. Het team van Leander Dendoncker was uitzinnig van vreugde en ze vierden het alsof ze de titel hadden gewonnen. Het was overigens de 1e keer sinds 2011 dat Aston Villa in de Premier League nog eens in de linkerkolom was geëindigd.