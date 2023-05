Degryse heeft buikgevoel over wie kampioen wordt: "Met hun hulp"

De laatste speeldag wordt enorm spannend. Nog drie ploegen die kampioen kunnen spelen en die het alle drie ook zouden verdienen. Maar wie het wordt, is koffiedik kijken. Al heeft analist Marc Degryse wel een buikgevoel.

Alle drie de ploegen hebben ook zo hun problemen. “Waar bij Antwerp het mentale de grote uitdaging wordt, zal dat bij Union het fysieke zijn. Recupereren is daar de boodschap. Boniface heeft last van zijn enkel, maar kon wel invallen. Op één week tijd zou hij klaar moeten geraken", zegt hij in HLN.

Maar zelfs met zoveel geblesseerden - Van Der Heyden en Vertessen vielen ook uit - knokt Union altijd terug. "Een grote pluim trouwens voor hun mentale sterkte, daar blinken ze telkens in uit. Union heeft op papier - voor wat dat waard is - de meest haalbare opdracht. Thuis tegen Club zie ik ze geen misstap begaan."

En al dat samengeteld, geeft voor Degryse toch een uitslag die niet meteen verwacht werd. “Het is onmogelijk om te zeggen wie de titel pakt. Alle drie claimen ze dat ze het verdienen. En voor elk valt er wel iets te zeggen. Voortgaand op mijn buikgevoel ben ik geneigd om te zeggen dat Union kampioen wordt, met de ‘hulp’ van Genk.”