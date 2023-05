Een nog groter superteam in de maak? Guardiola aast op wereldster om aan De Bruyne en Haaland te linken

Pep Guardiola is met Manchester City nog steeds op koers om de treble te pakken. In de finale van de Champions League moeten ze het Inter van Romelu Lukaku nog kloppen om dat te bereiken. Maar intussen is de Spanjaard ook al bezig met volgend seizoen. En hij heeft grootse plannen.

City zit al tsjokvol wereldsterren, maar er is altijd plaats voor eentje meer, denkt Guardiola. Volgens L'Equipe - meestal wel accuraat met hun nieuws - heeft de manager een telefoontje gepleegd naar niemand minder dan Neymar om te polsen naar zijn plannen. De Braziliaanse superster heeft nog een contract tot 2025 bij PSG, maar die relatie staat op springen. Dit weekend liet hij het titelfeestje van zijn ploeg nog schieten om daarna doodleuk op de F1 in Monaco op te duiken. Om zijn goede vriend Lewis Hamilton aan het werk te zien. Chelsea, Newcastle en United hebben ook interesse, maar Guardiola heeft wel een extra troef in zijn ploeg. Casemiro is één van de beste vrienden van Neymar en zou doorslaggevend kunnen zijn.

