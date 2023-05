Pep Guardiola komt met niet zo aangenaam nieuws over Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne is twijfelachtig voor de FA Cup-finale. Dat heeft Pep Guardiola na de nederlaag tegen Brentford gezegd.

Op de laatste speeldag in de Premier League ging Manchester City op Brentford nog de bood in. Het verloor met 1-0, maar dat was zonder Kevin De Bruyne, Ruben Dias en Jack Grealish in de selectie.

Na de wedstrijd gaf Pep Guardiola meer uitleg over die spelers. Voor volgende zondag zijn ze namelijk twijfelachtig. "Ik weet niet of zij komend weekend fit genoeg zullen zijn voor Wembley. Ik hoop natuurlijk van wel", aldus de trainer van Man City. Zondag speelt Man City de FA Cup-finale tegen stadsgenoot Manchester United.

"Feit is dat Dias, De Bruyne en Grealish tegen Brentford niet konden spelen", ging Guardiola verder. "Hopelijk kunnen ze zich de komende dagen op training klaarstomen. Ik denk dat dat wel kan lukken. Al is dat niet evident door enkel te trainen."

Na de FA Cup-finale is het overigens nog niet gedaan voor Man City. Een week later is er immers nog de Champions League-finale tegen het Internazionale van Romelu Lukaku in Istanboel.