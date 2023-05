Amerikaanse eigenaar van RWDM gooit ontslagen voorzitter helemaal onder de bus en komt met keiharde beschuldigingen in persbericht

Er ontplofte vandaag een spreekwoordelijk bommetje in en rond het Egmond Machtenstadion van RWDM. John Textor gooide voorzitter én boegbeeld Thierry Dailly zonder pardon op straat. En het daaropvolgende persbericht van de Brusselaars is mogelijk nog verbazingwekkender.

In een persbericht laat RWDM uitschijnen dat Thierry Dailly al sinds februari geen bevoegdheden meer heeft in het Egmond Machtenstadion. Is het waar of niet? Het verhaal achter het ontslag van de voorzitter door de Amerikaanse eigenaar leest alvast als een rondje moddergooien.

Het is Textor die met een pak beschudigingen aan het adres van Dailly komt om het ontslag te rechtvaardigen. Volgens de eigenaar van RWDM was het onmogelijk om hem aan boord te houden. En de beschuldigingen zijn alvast niet min.

Zo beschuldigt Textor Dailly van financieel mismanagement, machtsmisbruik, het installeren van een schrikbewind ten opzichte van de medewerkers van de club én uitspraken die niet stroken met de filosofie die RWDM als moderne Brusselse club wil uitstralen.

Beschuldigingen, geen bewijzen

Het is momenteel wachten op een reactie van de voormalige voorzitter van RWDM. Bovendien komt Textor enkel met beschuldigingen, maar niet met bewijzen naar buiten. Momenteel is er nog geen opvolger gekend. Al lijkt de kans niet onbestaande dat de Amerikaanse eigenaar zichzelf in de voorzittersstoel zal posteren.