Antwerp-legende hoopt op dubbel feest: "Normaal drink ik niet, maar dan maak ik een uitzondering"

Voor Antwerp-icoon Ratko Svilar staat er een speciale week op het programma. Deze avond speelt zijn zoon Mile de finale van de Europa League met AS Roma tegen Sevilla, en zondag kan 'zijn' Antwerp voor het eerst in 66 jaar kampioen worden.

Svilar, die in 1992 op zijn 42ste nog de beker won met Antwerp, hoopt op een dubbel feest. "Lukt het, dan vier ik feest. Met champagne. Of een pintje. Normaal drink ik niet, maar dan maak ik een uitzondering", aldus het icoon voor Het Nieuwsblad.

De gewezen doelman bevindt zich momenteel niet in Boedapest, waar zijn zoon de EL-finale speelt, maar 'gewoon' in Antwerpen. "Elke speler van mijn generatie supportert voor Antwerp. (foetert) Ik hoop dat ze het deze keer wel afmaken… Ik heb gespuugd naar mijn scherm. Ik was boos. We hadden de titel binnen handbereik, we mochten het niet meer weggeven. Niet dat we onszelf veel te verwijten hadden: het was bad luck. Dat is voetbal."

Mourinho is een aangename persoon"

Zijn zoon Mile kreeg dit seizoen amper speelkansen bij Roma, maar mocht tegen Bologna en Fiorentina de voorbije weken wel onder de lat staan. "En ook zondag tegen Spezia zal Mile spelen", is Ratko overtuigd. "José Mourinho rekent hard op mijn jongen. Hij is een aangename persoon. Hij zei me dat Mile heel goed traint en elke dag beter wordt. Mourinho beloont Mile ook voor dat harde werk. In de Europa League heeft hij bijvoorbeeld één match gespeeld (tegen Ludogorets, red.)."

"Het zou dus ook aanvoelen als zijn trofee, ook al komt hij tijdens de finale niet in actie. Hoe dan ook, de Europa League winnen zou hem nóg gelukkiger maken. En als er iets is wat je als vader wenst, is het dat wel. (lacht) Bij winst trek ik een fles open", sluit de Serviër op een positieve noot af.