Een titel zal er niets aan veranderen: 'Antwerp-CEO kondigt ingrijpende beslissing aan die sportieve koers moet bepalen'

Antwerp FC krijgt zondag een tweede kans om de landstitel binnen te halen. Ongeacht het resultaat is het de bedoeling dat het contract van Mark van Bommel wordt herzien. Het lijkt erop dat de Nederlander ook de komende seizoenen de sportieve sleutels in handen krijgt.

Mark van Bommel heeft nog een contract tot medio 2024 bij Antwerp FC. Na de bekerwinst - mogelijk komt daar zondag ook de Belgische landstitel bij - is de Great Old echter van plan om actie te ondernemen. "Uiteraard gaan we na het seizoen met de coach rond de tafel zitten", aldus Sven Jaecques in Het Laatste Nieuws. "En dat doen we niet alleen omwille van de resultaten."

"De manier waarop van Bommel werkt én wat hij hier al heeft neergezet is knap", legt de CEO van Antwerp uit. "Bovendien is er een klik met Marc Overmars, met de voorzitter en met mezelf. Er is een goede vibe. Het missen van de groepsfase van de Conference League blijft dan wel een smet, maar als je ziet wat er vervolgens is gepresteerd. Hopelijk kunnen we het zondag helemaal afmaken."