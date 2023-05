Man die Van Bommel probeerde te overvallen, heeft daar wel zéér vreemde verklaring voor

De man die Mark Van Bommel vorig jaar probeerde te overvallen, wilde geen carjacking plegen en had het ook niet gemunt op zijn dure horloge. Na onderzoek is het ware motief aan het licht gekomen.

Zo wou de Somalische vluchteling een contract afpersen bij Antwerp. Onder de Porsche van Van Bommel was een AirTag bevestigd, die leidde naar de telefoon van de man. Na het uitlezen van zijn gsm kwamen de speurders achter het ware motief. "Luister Mark, het leven van je familie hangt hier van af, laat mij een profspeler worden. Ga niet naar de politie, we zullen jou en je familie vermoorden. We weten waar je woont", luidde het in een audiobericht.

De coach van Antwerp werd in oktober vorig jaar opgewacht in de parkeergarage van zijn appartementsgebouw op het Eilandje. De Nederlander kon wegvluchten, al ramde hij daarbij een geparkeerde wagen. "In ware commandostijl werd hij verblind met een zaklamp en bedreigd met een vuurwapen”, legde zijn advocaat John Maes woensdag uit.

Naast het audiobericht stond er in de gsm ook een foto van de garage van Van Bommel en een filmpje waar de Somaliër met een vuurwapen poseerde. Maes eist nu een morele schadevergoeding van 5000 euro. "We kunnen daar niet lacherig over doen. De impact van deze feiten is niet te onderschatten. Mijn cliënt is wel wat gewend maar dit niet. Hij durft niet meer thuis te slapen en leeft op hotel."