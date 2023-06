De cijfertjes zijn uitgelekt: 'Met dit contract én salaris overtuigde Gent Gerkens om niet voor Standard te kiezen'

Pieter Gerkens gaat voor KAA Gent voetballen. De middenvelder had ook een aanbieding van Standard in de schuif liggen, maar lang moest hij niet twijfelen. De details van die voorstellen zijn inmiddels uitgelekt.

Pieter Gerkens tekent eerstdaags een contract voor vier seizoenen bij KAA Gent. Standard wou niet verder gaan dan een overeenkomst voor drie seizoenen met optie voor een bijkomende jaargang. In de Ghelamco Arena ziet Gerkens zijn voetbaltoekomst tot zijn tweeëndertigste alvast verzekerd.

Behalve de sportieve vooruitzichten was ook het financiële plaatje simpelweg aantrekkelijker. Sudpresse weet dat het Gentse salaris in de lijn ligt van het bedrag dat Gerkens bij Antwerp FC op zijn bankrekening zag verschijnen. Door de financiële situatie kan Standard simpelweg niet in de buurt komen.