Hoe word je kampioen in Jupiler Pro League? "Twaalf keer in laatste twintig jaar"

Is er een bepaalde succesformule om kampioen te worden? De statistieken van de Jupiler Pro League bewijzen het alvast.

Als een ploeg wint hebben de spelers het gedaan. Als er verloren wordt, dan ligt het aan de trainer. Een wijsheid die al jaren lijkt mee te gaan in het voetbalwereldje, maar de coach zou wel eens van een veel groter belang kunnen zijn dan velen denken.

Of toch waar op het veld hij actief was. Twaalf van de laatste twintig titels in de Jupiler Pro League werden behaald door een trainer die vroeger actief was als centrale middenvelder. Ook Geraerts, Van Bommel en Vrancken waren dat.

“De meeste trainers zijn middenvelders geweest”, zegt Kris Van Der Haegen, hoofd van de trainerscursus Pro Licence, aan Het Nieuwsblad. “Aanvallers zijn meer met zichzelf bezig en bekommeren zich minder om het team.”

“Een centrale middenvelder waakt over de organisatie, is bezig met de omschakeling. Kortom, coachen is heel hun carrière belangrijk. Dat zit in hun DNA. Dat geldt ook voor doelmannen of centrale verdedigers, spelers uit de as.”