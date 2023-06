Jelle Van Damme heeft het nodige advies voor Mark van Bommel

Royal Antwerp FC heeft alles in handen om kampioen te spelen. Dan moet het wel Genk kloppen in de Cegeka Arena.

Als Antwerp de titel wil pakken, dan moet het zondag winnen. Na de mislukte titelmatch tegen Union SG op de eigen Bosuil krijgt het nu een tweede kans. Al wordt dat mentaal geen gemakkelijke opdracht voor trainer Mark van Bommel.

“Dat wordt voor hem een hele uitdaging”, meent Jelle Van Damme bij Gazet van Antwerpen. “Je probeert de sfeer in de groep zo positief mogelijk te houden, maar tegelijk weet en voelt iedereen dat de kans op de titel geslonken is.”

Van Damme heeft alvast het nodige advies voor de Nederlander. “Ik zou zo normaal mogelijk doen en al zeker geen dingen veranderen. Hou het zo luchtig mogelijk, maar zet wel iedereen op scherp richting het weekend.”

De opdracht is duidelijk en iemand anders zal niet helpen. “‘t Is simpel: Antwerp móét winnen, want op medewerking van Club Brugge hoeft het echt niet te rekenen. Cru gesteld: die gaan niet meer op volle kracht spelen. Het feit dat Club en Antwerp elkaar niet kunnen luchten, zal al helemaal niet helpen.”