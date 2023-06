Gheysens neemt geen blad voor de mond over geruchten rond nieuw stadion voor Antwerp

Krijgt Royal Antwerp FC een nieuw stadion op een andere locatie? De geruchten steken de voorbije dagen weer de kop op.

Toen supermarktketen Makro failliet ging heeft Paul Gheysens de bedrijfsterreinen aan de Krijgsbaan in Deurne opgekocht om er een nieuw stadion en jeugdcomplex voor The Great Old neer te poten, zo doet het gerucht de ronde.

Het verhaal dat Gheysens op die locatie een nieuw stadion wil bouwen doet al veel langer de ronde, maar door het faillissement van Makro steekt het verhaal opnieuw de kop op. Aan Het Nieuwsblad laat de voorzitter van Antwerp duidelijk weten dat dit allemaal verzinsels zijn.

De krant ging ook ten rade bij het Antwerpse stadsbestuur en die laat weten dat er geen plannen of gesprekken zijn voor een nieuw voetbalstadion gelijk waar in de stad.

Antwerp voerde de voorbije jaren al stevig wat verbouwingen door in het stadion, maar voor Gheysens gaat het allemaal niet snel genoeg, waardoor het idee van een totaal nieuwe voetbaltempel bouwen al meer dan eens de kop opstak. De toekomst zal moeten uitwijzen wat de beste optie is, maar een stadion bouwen in België is een werk van heel lange adem.